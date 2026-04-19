Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde 18 - 19 Nisan'da 20.00 – 04.00 saatleri arasında, Polis Özel Harekât Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin de destek verdiği eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 4 gr kokain, 1 gr MDMA ve 20 gr hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhaneye girmesi yasak 23 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek, yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 959 araç sürücüsü kontrol edildi ve 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 288 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa’da kumarhaneye giren 7 kişiye yasal işlem… 3 sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; KKTC’de de herhangi bir ikametgâhı ve gelirinin olmadığı tespit edilen derbeder bir şahıs tutuklandı.

Kumahaneye girmesi yasak 7 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1213 araç sürücüsü kontrol edildi ve 185’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 57’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uyamamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i yıpranmış lastikler ile araç kullanmak, 3’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 53’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 312 araç sürücüsü 349 çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

-Girne’de ikamet izinsiz 2 kişi, aracında kama taşıyan 1 kişi ve 2 sürücü tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı.

Kullanımındaki araçta kanunsuz kama taşıdığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhane denetimlerde kumarhaneye girmesi yasak 31 kişi kumarhane içerisinde tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 439 araç sürücüsü kontrol edildi ve 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından olmak üzere üzere toplam 237 araç sürücüsü 272 çeşitli trafik suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

-Güzelyurt’ta ikamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 602 araç sürücüsü kontrol edildi ve 7’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 61’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 83 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

-İskele’de bir şahsın üzerinde ve evinde uyuşturucu bulundu

İskele’de bir sürücünün üzerinde, aracında ve ikametgâhında yapılan aramada; içerisinde uyuşturucu madde olan iki sarma sigara, yaklaşık 13,20 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve bir öğütücü bulunarak söz konusu şahıs tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmesi yasak 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1105 araç sürücüsü kontrol edildi ve 125’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 46’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 221 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edildi.