5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle Chamada Prestige Hotel'de “Gebe Okulu Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Ebelik, Doğum, Doğum Sonu Bakımda Ebeliğin Rolü ve Güçlendirilmesi” konulu sempozyum yapıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen’in konuşmasıyla başlayan sempozyumda, ebe Cemile Canik, ebe/Hemşire Nebahat Dal ve ebe/Dr Öğretim Görevlisi Ayşegül Durmaz sunum yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda "Ebelik Komitesi" kurulması önerisini oy birliğiyle onayladı. Komite yönetiminde Feride Erol, Sulatan Sultan Yalçın, Fatma Avşar, Cevriye Emir, Nebahat Dal, Aleyna Duman ve Bahar Avşar'ın görev alacak.