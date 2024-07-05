5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı ile KKTC Badminton Federasyonu Atatürk Spor Salonu'nda Basının ve Milli Sporcuların katılımı ile etkinlik düzenledi.

Açılış konuşması yapan Federasyon Başkanı Fırat Deniz, 5 Temmuz Dünya Badminton Günü'nde basınımız ile milli sporcularımızı bir araya getirmenin bu anlamlı günde önemine değindi.

2024 yılının federasyonun altın yılı olduğunu belirten Başkan Deniz, bu yıl 5 sporcumuzun ayrı kategorilerde Türkiye Milli Takımı'nda oynamaya hak kazandığını, 19 sporcunun ise Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiği aktardı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy da yaptığı konuşmada her geçen gün ülkemizde badminton sporunun geliştiğini ve yaygınlaştığını bunun sonucunda da başarılarını her geçen gün artıran başta Başkan Fırat Deniz'i ve yönetim kurulunu tebrik ettigini söyledi.

Bu güzel etkinlik öncesinde Türkiye Şampiyonalarında Türkiye Milli Takımı'na girmeye hak kazanan ve Ana Tabloya kalan sporculara basın tarafından belgeleri takdim edildi.

Daha sonra Federayon Başkanı Fırat Deniz de basın mensuplarına katılım belgesi takdim etti.

Belgelerin dağıtımından sonra basın mensupları ile milli sporcular birlikte badminton oynayarak eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadılar. Kıbrıs Genç tv olarak bu deneyimi bizlerde yaşadık.

Öte yandan Fırat Deniz Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına özel olarak konuştu. Dünya Badminton gününün önemini vurgulayarak baldığını konuşmasına Deniz ülkede badminton sporuna gün geçtikçe ilginin arttığını söyledi.

Organizasyonun sonunda 4 şanslı basın mensubuna kura çekilişi ile raket hediye edildi.