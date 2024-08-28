Kıbrıs Barış Harekâtının 50'nci Yıl Dönümü’nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde, 20 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa'da bulunan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde açılan "50'nci Yıl Sergisi" devam ediyor.

Müzede, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Müzelerden ve Kıbrıs'taki müzelerden seçilen objeler ile MSB Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar sergileniyor. Sergilenen objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Binbaşı Nihat İlhan’ın katledilen eşi ile çocuklarının, kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin eşyaları da bulunuyor.

Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'ndeki sergi 30 Eylül 2024 tarihine kadar gezilebilecek. Pazartesi günleri kapalı olan müze, diğer günler 09.00-18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık.