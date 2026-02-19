Lefkoşa ve İskele'de dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 11 kişi tutuklandı, 57 araç trafikten men edildi ve 550 sürücü rapor edildi.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı.

Lefkoşa'da toplam bin 642 sürücünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde 135 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız, 11’i muayenesiz, 10’u emniyet kemeri takmadan, 2’si alkollü içki tesiri altında, 2’si sigortasız ve 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 138’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.

332 sürücünün çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı başkentte 27 araç trafikten men edildi.

- İskele

İskele’deki denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi tutuklandı.

923 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 110’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 15’i seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sigortasız, 7’si muayenesiz, 1’i alkollü içki tesiri altında ve 77’si diğer trafik suçlarında ceza aldı.

218 sürücünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı İskele'de 30 araç ise trafikten men edildi.