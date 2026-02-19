Merit Otellerinin sosyal sorumluluk Koordinatörlüğü bünyesinde ülke genelinde sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlı kişilere ramazan kolileri temin etti.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ramazan kolileri, Sosyal Yardım Dairesi’nden yardım alan 150 aileye, Lapta Huzurevi ile Lefkoşa Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne teslim edildi

Her yıl olduğu gibi Ramazan ayında da çok sayıda insana katkıda bulunmanın huzuru içinde olduklarını kaydeden Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, böyle dönemlerde toplumsal dayanışmayı artırmanın önemine vurgu yaptı.