Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da H.B’nin (E-30) kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.A.(E-25) tutuklandı.

- Ercan'da narkotik köpeği tepki verdi

Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında arama yapılan Z.Ö.'nün (E-44) tasarrufunda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.