Girne ve Lefkoşa’da hırsızlık Girne ve Lefkoşa’da hırsızlık

Taşkınköy'de 57 yaşındaki Oktay Sadi Sayıcı (E) evinde ölü bulundu. 

Polis açıklamasında, olayın dün 12.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Sayıcı’ya yapılan otopside ölüm sebebinin; "Aterostlerotik Kalp Hastalığı, Obsturktif Akciğer Hastalığı, Siroz ve Çoklu Organ Yetmezliği” olduğu tespit edildi. 

-Yılmaz’ın ölüm nedeni kalp krizi…

Hamitköy’de önceki gün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Birol Yılmaz’a (E-54) yapılan otopside ölüm sebebinin; "Aterostlerotik ve Hipertrofik Kalp Hastalığı ile Kalp Krizi" olduğu tespit edildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.