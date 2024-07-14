Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 8-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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Dernekten verilen bilgiye göre, 7.'si yapılacak Festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkıları, Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ve Alpcans ana sponsorlunda gerçekleştirilecek.
Festival boyunca stand kiralamak isteyenlerin bilgi için 05488202118 numaraları telefondan derneğe ulaşabileceği duyuruldu.
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