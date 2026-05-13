Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile Görneç Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen 9. Görneç El Makarnası Festivali yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan festivale, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partili bazı milletvekilleri, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı.

Festival kapsamında halk dansları gösterileri, çocuk etkinlikleri, konserler ve çeşitli kültürel aktiviteler yer alırken, vatandaşlar hem geleneksel el makarnasının tadına baktı hem de kurulan stantlarda bölgeye özgü ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım festivalde yaptığı konuşmada, Belediye olarak kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, Görneç El Makarnası Festivali’nin geçmişten gelen gelenekleri geleceğe taşımada önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Başkan Kasım, festivalin bölge ekonomisine katkı sağladığını, yerel üreticilerin ve esnafın bu tür organizasyonlarla desteklendiğini de söyledi.

Festival alanında kurulan stantları eşiyle birlikte gezen Başkan Halil Kasım, belde esnafı ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.