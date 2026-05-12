Türkiye’ye giriş yasağı kaldırılan 15 kişiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ardından, hükümet ortağı YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da sosyal medya üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye’nin, aralarında KKTC vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 15 kişi hakkındaki giriş yasağını kaldırması kamuoyundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Süreçle ilgili açıklama yapan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yasağı kaldırılan kişilerin isimlerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sorgulamış, ayrıca diğer yasaklı isimlerle ilgili neden bir açıklama yapılmadığını gündeme getirmişti.

Bu açıklamaların ardından hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı paylaşımında, bazı çevrelerin yasağın kaldırılmasını olumlu karşılarken, bazı kesimlerin ise neden tüm isimlerin kapsama alınmadığını sorguladığını belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına da değinen Arıklı, “Türkiye’ye racon mu keselim?” ifadelerini kullanarak, sürecin sert söylemlerle değil diplomatik temaslarla yönetilmesi gerektiğini savundu.

Paylaşımında KKTC’nin de zaman zaman çeşitli gerekçelerle Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarını ülkeye almadığını hatırlatan Arıklı, bunun “egemenlik hakkı” kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Arıklı, yasağı kaldırılan kişiler için yürütülen girişimlerin diğer isimler için de sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’ye yönelik sert çıkışların çözüm üretmeyeceğini kaydetti.