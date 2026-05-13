Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Türkiye’nin önde gelen medya ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek grubun 2026 vizyonunu ve Kuzey Kıbrıs’ın yükselen yatırım potansiyelini değerlendirdi.

Döveç Grup tarafından düzenlenen özel basın buluşmasında, grubun gelecek dönem hedefleri, Kuzey Kıbrıs’ın yatırım avantajları ve bölgedeki büyüme stratejileri ele alındı.

35 yılı aşkın tecrübesi, 50’den fazla ülkeden 10 bini aşkın yatırımcısı ve 100’ün üzerinde tamamlanan projesiyle faaliyetlerini sürdüren Döveç Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Kuzey Kıbrıs’ın son yıllarda uluslararası yatırımcılar açısından dikkat çeken bir merkez haline geldiğini vurguladı.

“Kuzey Kıbrıs Artık Çok Daha Fazlasını Sunuyor”

Burçin Döveç konuşmasında, Kuzey Kıbrıs’ın güçlü turizm yapısını yatırım ve yaşam potansiyeliyle birleştiren önemli merkezlerden biri haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs; yaşam kalitesi, doğal güzellikleri, stratejik konumu ve yatırım avantajlarıyla Doğu Akdeniz’in yükselen merkezlerinden biri haline geliyor. Döveç Grup olarak biz de bu dönüşümün önemli bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Döveç, adanın sunduğu ekonomik avantajlara da dikkat çekerek Avrupa genelinde 20-25 yıl seviyelerinde seyreden amortisman sürelerinin, Döveç Grup projelerinde ortalama 8 ila 12 yıl arasında değiştiğini ifade etti.

“Bu durum yatırımcıya hem dövize endeksli kira geliri hem de kısa sürede geri dönüş sağlayan güçlü bir yatırım modeli sunuyor. KKTC; Türkiye ve Avrupa pazarlarına kıyasla önemli bir rekabet avantajı taşıyor” dedi.

2026’da Yeni Projeler Geliyor

Toplantıda, Döveç Grup’un 2026 stratejisi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ta iki yeni konut projesini hayata geçireceği de açıklandı. Burçin Döveç, yeni projelerin sürdürülebilir mimari anlayışı, modern yaşam alanları ve entegre yaşam konseptleriyle öne çıkacağını belirtti.

Döveç ayrıca grubun önümüzdeki dönemde yatırım hacmini büyütmeyi ve Türkiye başta olmak üzere yakın coğrafyalarda daha güçlü bir yatırım ağı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

“35 yıldır güvene dayalı uzun vadeli bir değer sistemi inşa ediyoruz. Hedefimiz; Döveç Grup’u daha entegre, daha ölçeklenebilir ve uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir yapıya taşımak” ifadelerini kullandı.

Stratejik Bölgelerde Güçlü Yatırımlar

Döveç Grup’un Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Tatlısu, Esentepe ve Girne gibi stratejik bölgelerde yoğunlaştığını belirten Döveç, bu bölgelerin turizm potansiyeli, yatırım değeri ve yaşam kalitesi açısından öne çıktığını ifade etti.

Küresel İlgi Artıyor

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve değişen yatırım eğilimleriyle birlikte yatırımcıların alternatif bölgelere yöneldiğini belirten Döveç, Kuzey Kıbrıs’a olan uluslararası ilginin son dönemde belirgin şekilde arttığını söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı yatırımı, gelişen turizm altyapısı ve planlanan enerji projelerinin Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası yatırım haritasındaki görünürlüğünü güçlendirdiğini belirten Döveç, bölgenin önümüzdeki dönemde daha fazla yatırımcı çekmeye devam edeceğini ifade etti.

Bugüne kadar 5 binden fazla konutu sahipleriyle buluşturan Döveç Grup; gayrimenkul, turizm, eğitim, teknoloji, enerji ve hizmet sektörlerini kapsayan çok katmanlı yapısıyla Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişiminde aktif rol üstlenmeyi sürdürüyor.