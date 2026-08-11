9 yıl aradan sonra 4 Aralık 2026’da sinemaseverlerle buluşacak olan “2 Aile Arasında” filminin çekimleri bitti.
BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı “2 Aile Arasında” filminin çekimleri tamamlandı. 9 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan hikâyenin setinden, kahkaha dolu anların ve filmin neşeli atmosferinin yansıdığı yeni kamera arkası görüntüler de paylaşıldı.
2017 yılında gişe rekorları kıran, yıllar boyunca dijital platformlarda en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer alan “Aile Arasında”, 4 Aralık 2026’da yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.