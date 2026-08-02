Türk sanat müziğinin sevilen sesi Muazzez Ersoy, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 etkinlikleri kapsamında Kayseri’de sahne alarak binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde Muazzez Ersoy, Türk sanat müziğinin birbirinden değerli eserlerini seslendirirken, arabesk repertuvarından seçtiği parçalarla da dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gece boyunca büyük coşku yaşadı. Nostalji ve müziğin buluştuğu gecede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Fuar38 kapsamında gerçekleşen konser, Kayserililere hem müzik dolu hem de unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.