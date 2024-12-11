Milli Eğitim Bakanlığı, A-Level sonuçlarıyla üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler arasında başarı bursu almaya hak kazananları açıkladı.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesinden yapılan açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesine göre; KKTC, TC ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC vatandaşı aktif 20 öğrenciye başarı bursu verildiği duyuruldu.

Burs almaya aday öğrencilerin en yüksek puanlı 3 dersin toplamından oluşan “UMS” puanlarına göre belirlendiği kaydedilen açıklamada, açıklanan listeye 5 iş günü içerisinde, mesai bitimine kadar Daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceği, daha sonraki itirazların dikkate alınmayacağı belirtildi.

“Yalan veya yanıltıcı” bildirim yapan öğrenciler hakkında Burs Tüzüğü’nün 9. maddesindeki kuralların uygulanacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesinin 9. fıkrası gereği hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere hazırlık sınıfı süresince burs ödemesi yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, “2024-2025 akademik yılı için Başarı Bursu (A-Level) almaya hak kazanacak olan öğrencilerimizi kutlar, yükseköğretime devam eden tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz.” denildi.