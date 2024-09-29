AB Bilgi Merkezi, AB Yardım Programı tarafından Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan destekleri tanıtmak amacıyla dün Lefke’de “Tanıtım Günü” düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Tanıtım Günü kapsamında yapılan etkinliklerle Kıbrıs Türk toplumunun mevcut ve gelecekteki AB destekli projeleri hakkında bilgi edinmesini sağlandı ve AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik uzun vadeli taahhüdü vurgulandı.

İlk etkinlik olan “Deneyim ve Fırsatlar Oturumu”, Lefke’deki sivil toplum kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yerel üreticiler ve gençleri bir araya getirdi Etkinlikte, eğitim, tarım, öğrenci bursu, KOBİ ve STK alanlarında destek sağlayan altı farklı AB Yardım Programı projesinin tanıtımı yapıldı. Bunun yanında, AB Yardım Programı’ndan yararlanan faydalanıcılar da uygulamayla ilgili deneyimlerini paylaştılar.

Tanıtım Günü'nün ikinci bölümü olan açık hava etkinliği ise Gemikonağı Kordon Boyunda çok sayıda Lefkeli’yi ağırladı. Katılımcılar canlı müzik eşliğinde AB destekli proje stantlarını ziyaret ederek bilgi edindiler.