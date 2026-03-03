Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda, ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı saldırılar gündem oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Olağanüstü durumlara karşı iyi bir hazırlığımız var. Vatandaşlar rahat olsun. KKTC şu anda herhangi bir tehlike altında değil” dedi.

-Akansoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, “Bölge büyük bir kaos içerisindedir ve bizlere düşen ciddi sorumluluklar vardır” diyerek, barışın, müzakerenin ve diplomasinin önemini vurguladı.

ABD’nin sadece Ortadoğu coğrafyasında değil dünyanın pek çok alanında yaratmakta olduğu küresel hegemonya savaşının herkesi derinden etkilediğini kaydeden Akansoy, “Bizlere düşen görev tarihin doğru tarafında yer almak, insanca yaşamı, diplomasiyi savunmaktır” dedi.

Kıbrıs adasının var olan fiili durumunda hiçbir şekilde ABD, Fransa ve İsrail’in adayı üs olarak kullanmasına yönelik girişimleri kabul etmediklerini belirten Akansoy, “Kıbrıs, Doğu Akdeniz coğrafyasının en kritik noktasında bulunmaktadır. Dolayısıyla adada üs odaklı hedef olmanın büyük bir risk oluşturacağını çok iyi bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İngiltere’nin adada toprak bulundurmasının tarihin büyük hatası olduğunu vurgulayan Akansoy, “Kıbrıs Türk halkı olarak bunu kabullenmemiz mümkün olamaz” dedi. “Bu savaş kısa vadeli bir savaş olmayabilir. Bu savaş kara harekâtına gebedir” diye konuşan Akansoy, çok ciddi ekonomik ilişkiler söz konusu olduğunu ve bu çerçevede emperyalist müdahale yapıldığını söyledi.

Bölgeye yayılan savaşın pozisyonunu genişletebileceğini dile getiren Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti ve İspanya’nın pozisyonunu çok önemli bulduğunu kaydetti, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in açıklamalarına dikkat çekti.

“Bu kriz altında bizim de ödevlerimiz vardır” diyen Akansoy, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin aktif şekilde çalışması ve buna paralel olarak Sivil Savunmanın çalışmalarının önem arz ettiğini ifade etti.

Toplumsal bütünlüğü sağlayacak unsurların yan yana gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Akansoy, siyasiler olarak bu süreçte yapıcı ve sorumlulukla gerekli çalışmaların tamamlanması için takipçi olacaklarını ve katkı koyacaklarını belirtti.

Sakin ve sağduyulu olunması, birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Akansoy, Rum lider Nikos Hristodulidis’e seslenerek, “Savaş oyunlarıyla adada barışa ulaşmak mümkün değildir” dedi. Akansoy, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın bu tür adımlarla sağlanamayacağına dikkat çekti.

Akansoy, İran halkının yanında ancak İran rejiminin de karşısında olduklarını belirtti.

-Candan: “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak her birimiz ayrı yöne, ayrı yola girerek, adanın güvenliğini tam olarak sağlayamayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan da, “Siyasi ve Toplumsal Gelişmeler” konulu güncel konuşmasında, dünyanın çok zor günlerden geçtiğini ifade etti.

Savaş bölgesinde mahsur kalan Kıbrıslı Türkler olduğunu dile getiren Candan, Dubai’de ve diğer körfez ülkelerinde bulunan vatandaşların ülkeye dönmelerini arzu ettiklerini belirtti. Candan, süreç uzadıkça risklerin devam edeceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını Kıbrıslı Türklerin de kullandığını, üsler bölgelerinde çalışan Kıbrıslı Türkler olduğunu dile getiren Candan, “Onların güvenliği bizim için önemli” dedi.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in imzaladığı savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmalarına değinen Candan, Türkiye’ye hat oluşturma gailesiyle yapılan anlaşmaların, İran veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Kıbrıs adasını hedef haline getirdiğini söyledi.

Garanti ve İttifak Anlaşmalarının üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçtiğini belirten Candan, “Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak her birimiz ayrı yöne, ayrı yola girerek, adanın güvenliğini tam olarak sağlayamayız” dedi.

Kıbrıs adasının güvenliğini hep birlikte sağlamanın paradigmasını, çerçevesini düşünmek gerektiğini ifade eden Candan, bölünmenin sadece birilerinin çıkarlarına hizmet ettiğinin altını çizdi. Armağan Candan, yeni çağda, yeni güvenlik tehditlerinin Kıbrıs adasının etrafında olduğunu dile getirdi.

Candan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile telefon görüşmesini önemsediğini belirtti.

-Uluçay: “Bu savaş durmalıdır. ABD ve İsrail, bu anlamsız savaştan vazgeçmelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, İran’a karşı başlatılan savaşı onaylamanın mümkün olmadığını vurguladı. Uluçay, savaşın uzun sürmesinin ekonomi açısından sadece bölge için değil Avrupa için de olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Kıbrıs adası üzerinde yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumların güvenlik açısından ortak hareket edebileceğini dile getiren Uluçay, şap hastalığı örneğini vererek, birlikte müdahale söz konusu olduğunu söyledi.

Adanın bir bütün olduğunu ifade eden Uluçay, Rum lider Hristodulidis’e çağrı yaparak, adada güvenlik açısından koordinasyon içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

Savaşın nereye evrileceği yanında ekonominin nereye evrileceğinin de önemli olduğunu dile getiren Uluçay, ABD ve İsrail’in, İran’a saldırmasını Türkiye açısından mal ve hizmet çerçevesinde ele aldı. Savaşın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisini dış ticaret verileri açısından etkilemesinin oran olarak düşük olduğunu kaydeden Uluçay, buna karşın sanayi üretiminin etkileneceğine işaret etti.

Siyaseten savaşın erken bitmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, savaşın uzaması halinde öngörülemeyen göç dalgasının Türkiye için sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Savaştan kaynaklı enerji fiyatlarının artabileceğine dikkat çeken Uluçay, petrol ve doğal gaz tedarikinde daralma olabileceğini de dile getirdi.

“Bu savaş durmalıdır. ABD ve İsrail bu anlamsız savaştan vazgeçmelidir” diyen Uluçay, İran’a karşı açılan bu savaşın ABD ve İsrail’in beklediği gibi sonuçlanmaya aday olmadığını belirtti.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde şubat ayı enflasyon oranının açıklandığına işaret eden Uluçay, gıda, enerji, konut, lojistik ve insan kaynağı olmak üzere beş başlıkta seferberlik başlatılacağının açıklandığını kaydetti.

-Şahali: “Kriz yönetiminde mesaj netliği ve tekliği son derece önemlidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali de, “Dünyanın İçinden Geçtiği Süreç ve Yapılması Gerekenler” konulu güncel konuşmasında, dünyanın kaygıyla izlediği, yakın coğrafyadakilerin korku ve panikle takip ettiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Şahali, ABD ve İsrail’in tavrını kınayarak, savaşın sona ermesini diledi.

Covid-19 pandemisinin dünyayla birlikte yaşandığını hatırlatan Şahali, mevcut süreçte de devlet aklının soğukkanlı olması ve güven telkin etmesinin önemli olduğunu kaydetti. Olası bir istenmeyen durumda kimin ne yapacağının bilinmesi gerektiğini ifade eden Şahali, salgın, afet veya savaş durumunda sağlığın en önemli gereksinimlerin başında yer aldığını vurguladı. Şahali, olağanüstü hal durumunda kamu düzeninin korunması gerektiğini kaydetti.

Adada yaşandığının unutulmaması gerektiğini belirten Şahali, yakın coğrafyada yaşananların adaya ulaşımı zorlaştırdığını söyledi, ihtiyaç duyulacak tedarik zincirinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Şahali, alternatif çözüm senaryolarının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Süreci yönetmek için doğru iletişim yöntemlerinin kullanılması gerektiğini kaydeden Erkut Şahali, “Devletin panik yapma hakkı yoktur. Gerekli kararlar, gerektiği zamanda uygulamaya konulmalı” dedi. Şahali, mesaj netliğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Savunmanın yetersiz kalıp fiili bir durumun ortaya çıkması olasılığına karşı hazırlığın yapılması gerektiğini ifade eden Şahali, “Kriz yönetiminde mesaj netliği ve tekliği son derece önemlidir” dedi. Şahali, mesajın tek merkezden çıkması gerektiğini vurguladı.

-Arıklı: “Olağanüstü durumlara karşı iyi bir hazırlığımız var. Vatandaşlar rahat olsun. KKTC şu anda herhangi bir tehlike altında değil”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, önemli bir süreçten geçildiğini ve bu sürecin siyaset üstü milli bir süreç olduğunu kaydetti.

“Halkı telaşa sevk etmeden ama gerekli hazırlıkları da ciddi şekilde yaparak, herhangi bir olağanüstü duruma karşı teyakkuz halinde olmak hepimizin borcu” diyen Arıklı, bu dönemde muhalefetin ortaya koyduğu sağduyulu tavır için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet olarak bu konuda neler yapılabileceğini defalarca konuştuklarını, gereken hazırlıkların yapıldığını dile getiren Arıklı, özellikle askeri kanadın Bakanlar Kurulu’na yaptığı sunumun önemli olduğunu kaydetti.

Sığınıklar konusunun daha önce de tartışıldığını hatırlatan Arıklı, vatandaşın sığınağı görmek istediğini ancak devrin değiştiğini, günümüz dünyasında savaşların gayri ahlaki şekilde ilerlediğini, hastanelerin vurulduğunu, okulların dahi bombalandığını anlattı. Sığınakların sayısını Sivil Savunma Başkanı’nın kendilerine söylediğini ifade eden Arıklı, “Bizden özellikle rica etti, ‘bunların kamuoyuna adres olarak gösterilmesi doğru değil’ dedi ama sosyal medyada hala bu konunun üzerine giden iyi niyetli veya kötü niyetli bir kesim var. Bu da insanları tedirgin ediyor” diye konuştu.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın, KKTC’nin en ciddi, en hazırlıklı teşkilatlarından bir tanesi olduğunu ve defalarca kendisini ispatladığını belirten Arıklı, “Önemli olan vatandaşımızın rahat olması… Bizim gerçekten şu anda olağanüstü durumlara karşı iyi bir hazırlığımız var. Vatandaşlar rahat olsun. KKTC şu anda herhangi bir tehlike altında değil” dedi.

Konuşmaların ardından genel kurul tamamlandı. Gelecek birleşim 9 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.