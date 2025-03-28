Avrupa Birliği (AB) Dil Alanında Destek Projesi, “Ardıl Çeviride Retour Tekniğinin Geliştirilmesi” başlıklı eğitim düzenledi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen eğitim 26-27 Mart tarihlerinde ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer aldı.

AB Dil Alanında Destek Projesi tarafından verilen bilgiye göre, devam eden bir eğitim serisinin parçası olan atölye çalışması, serinin ilk iki atölye çalışmasında da eğitmen olarak yer alan kıdemli çevirmen ve eğitimci Anna Economides tarafından verildi.

Çevirmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve sektörde Avrupa Birliği standartlarının yerleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan atölye çalışmasına yirmi civarında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tercüman katılarak kaynak dilleri olan Yunanca ve Türkçe’den İngilizce’ye ardıl çeviri alıştırması yaptı.

Katılımcılar Avrupa Birliği müktesebatı temel alınarak hazırlanan Avrupa Birliği terminolojisine dayalı örneklerle kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.

AB Dil Alanında Destek Projesi, 2020-2023 yılları arasında yürütülen ilk ayağında Kıbrıslı çevirmenlere yönelik çok sayıda mesleki gelişim atölyesi düzenledi. Aynı zamanda çeviri sektöründe standartların yerleştirilmesi ve çevirmenlerin haklarının korunması amacıyla faaliyet gösterecek bir mesleki derneğin kurulması çalışmalarına destek verdi. Proje, yeni faaliyet döneminde de bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor.