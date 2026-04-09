Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğünü ve bunların meşru müdafaa kapsamına girdiğinin savunulmasının zor olduğunu belirterek, İsrail'in eylemlerinin ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına soktuğunu vurguladı.

Kallas, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, bu kadar büyük bir yıkıma yol açmayı haklı çıkarmaz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in dün geceki saldırılarında yüzlerce kişi öldü, bu nedenle bu kadar sert eylemlerin meşru müdafaa kapsamına girdiğini savunmak zor." değerlendirmesini yapan Kallas, şöyle devam etti:

"İsrail'in eylemleri ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına sokuyor. İran ateşkesi Lübnan'ı da kapsamalıdır. Hizbullah, kabul ettiği gibi silahsızlanmalıdır. AB, Lübnan'ın Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını desteklemektedir."