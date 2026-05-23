İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı medya unsurlarının İsrail’in kontrolünde hareket ettiğini ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyerek "Siyonist medya, kamuoyunun gerçekleri görmesine izin vermiyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Pezeşkiyan, medyanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi hususunun konuyla ilgili görev yapanların omzuna yüklenmiş bir görev olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, mevcut imkanlar ölçüsünde özellikle sosyal medya unsurlarından faydalanarak daha geniş kesimlere ulaşılması ve farkındalık oluşturulmasını istedi.