AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu oturumunda gerçekleştirdiği konuşmada, Güney Kıbrıs’ta bir yangın söndürme merkezi kurulması önerisini duyurdu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AP Genel Kurulu’nun salı günü Strazburg kentinde gerçekleştirilen oturumunun Güney Kıbrıs için iki sevindirici haber içerdiğini yazdı.

Gazete, “Strazburg’dan Hediye – AB Yangın Söndürme Üssü ve SAFE Programı Çerçevesinde 1.18 Milyar Euro” başlıkları altında verdiği haberinde, dün AP kürsüsüne çıkan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Güney Kıbrıs’ta, hem Güney Kıbrıs hem de bölge ülkelerindeki yangınlara müdahale etmeye imkan verecek bir yangın söndürme üssü kurulması önerisini dile getirdiğini yazdı.

Leyen konuşmasında özetle, 2025 yılında AB üyesi ülkelerde büyük yangın felaketlerinin yaşandığına dikkat çekerek, söz konusu yangınlarla mücadele çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bir yangın söndürme üssü kurulması düşüncesinde olduklarını vurguladı.

- Leyen’in duyurusu memnunlukla karşılandı

Gazete, Von der Leyen’in söz konusu açıklamasının Güney Kıbrıs’ta büyük memnuniyet yarattığını başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olmak üzere birçok ilgili yetkilinin memnuniyet mesajları yayınladıklarını aktardı.

Habere göre Hristodulidis dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Von der Leyen’e teşekkürleri dile getirerek “Avrupalılar birlikte gururla, birlikte daha güçlü!” ifadesini kullandı.

Hristodulidis bu önerinin, Güney Kıbrıs’ın bölgede ve AB’de bir güvenlik ve dayanıklılık merkezi olma rolünü güçlendirme yönünde gerçekleştirdikleri sistematik çabaların soncu olduğunu da savundu.

- “SAFE” programı çerçevesinde ödenek kabul edildi

Gazete haberinin devamında ise, salı günü yine Strazburg’da gerçekleştirilen AB “Komiserler Koleji” toplantısında, AB Güvenlik Programı (SAFE) çerçevesinde ödeneklerin aktarılması kararının çıktığını, bu karar çerçevesinde ise Güney Kıbrıs’a 1 milyar 181 milyon 503 bin 924 euro ödenek verilmesinin onaylandığını yazdı.

Ödenek almaya hak kazanan ülkelerin artık kendi ulusal planlarını Komisyona sunabileceklerini, ödeneklerin serbest bırakılmasına ise 2026 yılının başlarında başlanmasının öngörüldüğünü aktaran gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın konuya ilişkin açıklamalarını da aktardı.

Habere göre Hristodulidis, AB’nin SAFE programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a ödenek sağlamayı onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu ödeneğin savunma alanında ve caydırıcılık gücünün arttırılması amacıyla kullanılacağını vurguladı.

SAFE programı ve ABD’yle gerçekleştirilecek ortak program gibi programlarla savunma alanında caydırıcılık gücünün artacağını ifade eden Hristodulidis, RMMO’dan bir heyetin, ABD hükümeti tarafından sunulan bir savunma sistemini incelemek adına yakında ABD’ye gideceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Savunma Bakanı Palmas da dün yaptığı açıklamada, 1 milyar 181 milyon euroluk ödeneğin tamamen kullanılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Palmas, söz konusu ödeneğin beş yıllık bir süre için öngörüldüğünü, bunun da yılda 200 milyon Euro’ya tekabül ettiğini ve 30 Kasım tarihine kadar AB’ye bir ihtiyaç listesi sunmak zorunda olduklarını belirtirken AB tarafından yapılacak kontrollerin ardından ödeneklerin serbest bırakılacağını vurguladı.

Bu ödeneklerin borç niteliği taşıdığını ve düşük faizle geri ödeneceğini ifade eden Palmas, söz konusu ödeneğin harcarken Rum Maliye Bakanlığı’na hesap verileceğinin de altını çizdi.