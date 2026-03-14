Rumların, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hakkındaki genel kanısının "olumsuz" olduğu bildirildi.

“Noverna Analytics&Research” şirketinin Politis gazetesi hesabına, 26 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde oy kullanma hakkı bulunan ve rastgele seçilmiş bin 20 kişiyle telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirdiği ankette, mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan genel seçimin yanı sıra, Erhürman ile ilgili düşünceler de ele alındı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 41’i, "Erhürman ile ilgili genel kanılarının olumsuz olduğunu" ifade ederken, yalnızca yüzde 17’si olumlu görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 26’sı Erhürman için "nötr/tarafsız" görüş beyan ederken, yüzde 16’sı bu soruyu “cevaplamıyorum/bilmiyorum” şeklinde yanıtladı.

Gazete, bu sonucun, Kıbrıs Türk toplumundaki lider değişikliğine rağmen, Rum toplumunda henüz güçlü bir güven ortamı oluşmadığına işaret ettiğini; ancak görüntünün, partisel kategoride değiştiğini yazdı.

Erhürman hakkındaki en olumlu kanının, yüzde 32 ile AKEL seçmenlerinden geldiğini kaydeden gazete, AKEL seçmenlerinin yüzde 25’inin Erhürman için "olumsuz" görüş, yüzde 32’sinin de "nötr/tarafsız" görüş belirttiğini yazdı.

Ankette, diğer partilerin Erhürman hakkındaki görüşlerinin genel olarak "olumsuz" olduğu gözlemlenirken, en fazla "olumsuz" görüşün yüzde 67 ile ELAM’dan geldiği ve ELAM’ı yüzde 55 ile DİKO, yüzde 52 ile DİSİ, yüzde 52 ile Doğrudan Demokrasi ve yüzde 48 ile Alma partisi izledi.

Gazete, ankette, Erhürman’ın 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kıyasla Kıbrıs sorununda çözüme dair ne kadar samimi olduğunun da irdelendiğini ve katılımcıların yüzde 56’sının ikisinin de aynı olduğunu belirttiğini, yüzde 24’ünün Erhürman’ı daha samimi bulduğunu, yüzde 6’sının da samimi olmadığını ifade ettiğini yazdı.