Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kos, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Fidan'ın, Kos ile yapacağı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon çerçevesinde, AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın ayrıca, AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında önyargısız, rasyonel ve liyakat temelli, adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, Fidan'ın Türkiye'nin diğer aday ülkelerle yürütülen tüm süreçlere ve temaslara eşit şekilde dahil edilmesinin önemini vurgulaması ve ikili ilişkilerdeki mevcut tıkanıklıkların gecikmeksizin giderilmesini teminen kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir işbirliği çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi bekleniyor.

İlişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'den somut adımlar beklendiğini ifade etmesi planlanan Fidan'ın bu kapsamda, Türkiye ve AB arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, AB'nin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olmasının, taraflar arasındaki işbirliğinin stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkati çekmesi ve bu kapsamda, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeksizin başlamasının elzem olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye ve çevre bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşünün sağlanmasının önemini vurgulaması planlanan Fidan'ın, göç alanındaki işbirliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre tekrar şekillendirilmesine, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına ve bu çerçevede, kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın Şengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın, Türk tır sürücüleri de dahil olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade etmesi ve bağlantısallık, enerji, ulaştırma ile dijitalleşme alanlarında eşgüdümün derinleştirilmesinin Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrarı ve ekonomik dayanıklılığı güçlendireceğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ulaştırma ve bağlantısallık alanında bölgede kilit bir paydaş olduğundan bahisle, bu alandaki yakın işbirliğinin Türkiye ve AB için ortak faydalar sağlayacağına işaret etmesi planlanan Fidan'ın Avrupa güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin bölgede merkezi ve etkili bir jeopolitik aktör olarak üstlendiği rolün, imkan ve kabiliyetlerinin hesaba katılmadan oluşturulamayacağına, Karadeniz Stratejisi bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği yapmasının önem arz ettiğine işaret etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın bu çerçevede, AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerinde stratejik bir vizyon ve sorumlulukla hareket etmesinin beklendiğini ifade etmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ile Filistin'deki gelişmeler, Suriye'deki son durum, Libya ve İran başta olmak üzere, Türkiye ve AB'yi doğrudan ilgilendiren bölgesel meselelerde eşgüdüm ve istişarelerin önemini vurgulaması bekleniyor.

Hakan Fidan, Kos'u 25 Temmuz 2025'te İstanbul'da ağırlamıştı.

Fidan, Kos ile en son 2 Aralık 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmişti.