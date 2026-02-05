Maliye Bakanı Özdemir Berova, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde, Şampiyon Melekler başta olmak üzere, yaşamını yitirenleri rahmetle andı; ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Berova, “Şampiyon Melekler, KKTC’nin gönüllerinde silinmeyecek bir iz olarak yaşamaya devam ediyor.” ifadelerini kullanarak, yaşanan acının ilk günkü tazeliğiyle hissedildiğini ve unutulmadığını vurguladı.

- “Depremler insanlık tarihine geçen derin bir acıya neden oldu”

Büyük yıkıma yol açan depremlerin insanlık tarihine geçen derin bir acıya neden olduğunu belirten Berova, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, sayısız ailenin yaşamının geri dönülmez biçimde etkilendiğini kaydetti.

Spor müsabakaları için Adıyaman’da bulunan ve İsias Otel’de yaşamını yitiren Şampiyon Melekler ile Türkiye’de sağlık, eğitim ve tatil amacıyla bulunan Kıbrıslı Türk vatandaşlarının kaybının ülkede derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Berova, zaman geçse de acının azalmadığını; bu felaketin ihmallerin ve zamanında alınmayan önlemlerin ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

- “İsias davası yalnızca hukuki değil, vicdani ve insani bir sorumluluk”

Berova, Şampiyon Melekler’in ailelerinin sürdürdüğü adalet mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, İsias davasının yalnızca hukuki değil, vicdani ve insani bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Mesajında, benzer acıların Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, KKTC’de ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Berova, Şehit Şampiyon Melekler ile depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı; ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.