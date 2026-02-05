Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası, Cumhurbaşkanı’na çağrı yaparak, Meclis’ten geçen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemenin bir kez daha meslek odalarının katılımıyla teknik olarak değerlendirilmesi talep etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, yasadaki değişikliğin işverenlerin yaşadığı mağduriyetleri gidermeye yönelik bir adım olmasının olumlu karşılandığı ancak iş kazalarının gerçek nedenlerini ortadan kaldıracak önleyici teknik tedbirleri içermediği ifade edildi.

Odanın 2025 yılındaki ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarını incelediği kaydedilen açıklamada, kazaların temel nedeninin işverenin varlığı değil, denetimsizlik, teknik yetki ve tanım yetersizlikleri, teknik olarak yetkisiz fakat yasal olarak makine kullanımı ve İSG zinciri içerisindeki her kişi ve kurumdan kaynaklı müşterek ihmaller olduğuna dikkat çekildi.

İş sağlığı ve güvenliğinin, resmi kurumlar, işveren, İSG uzmanları, kurum yöneticileri ve çalışanlardan oluşan bir sorumluluk zinciri olduğu belirtilen açıklamada, “Bu zincirde yalnızca cezai sonuçlara odaklanan ya da yalnızca bir halkayı koruyan düzenlemeler ne adalet üretir ne de kazaları önler” denildi.

Oda açıklamasında, her iş kazası sonrası tutuklama anlayışının doğru olmadığı ancak aynı şekilde sistemsel hataları gidermeden sadece işvereni koruyan bir yaklaşımın da iş güvenliğini sağlamayacağı kaydedildi.

-“Tartışılması gereken konu iş kazasını önlemek ve insan hayatını korumak olmalı”

Cumhurbaşkanı’na çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, tartışılması gereken konu iş kazasını önlemek ve insan hayatını korumak olmalıdır. Söz konusu yasal düzenlemenin bir kez daha meslek odalarının katılımıyla teknik olarak değerlendirilmesini ve iş kazalarını önleyici gerçekçi tedbirlerin mevzuata kazandırılmasını temenni ediyoruz.”