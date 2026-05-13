Avrupa Komisyonu, çocuklara yönelik korumaların güçlendirilmesi için bazı üye devletlerden gelen baskıların arttığı bir ortamda, reşit olmayanlar için AB çapında bir sosyal medya yasağı planlarını bu yaz gibi erken bir tarihte sunacak.

Euronews’in aktardığına göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü yaptığı açıklamada, üye devletlerden çocukların çevrim içi ortamda korunmasının güçlendirilmesi yönünde artan baskılar gelirken, AB’nin çocuklar için blok genelinde sosyal medya yasağını bu yaz kadar erken bir tarihte önerebileceğini söyledi.

Son aylarda daha sıkı kontroller için destek arttı. Fransa, İspanya, Yunanistan ve Danimarka, hükümetlerin bağımlılık yaratan çevrim içi platformlar olarak tanımladığı hizmetlerden çocukları korumaya yönelik önlemler alınması çağrısına öncülük ediyor.

Von der Leyen, Kopenhag’da düzenlenen Avrupa Yapay Zekâ ve Çocuklar Zirvesi’nde delegelere hitaben, "Teknolojinin yıldırım hızıyla ilerlediğine ve çocukluk ile ergenliğin her alanına nasıl nüfuz ettiğine tanık oluyoruz," dedi.

Von der Leyen, teknoloji şirketlerinin "çocukların savunmasızlığından kar elde etmek" için bilinçli tercihlerde bulunduğunu belirterek, "Çocuklar meta değildir ve dünyadaki hiçbir teknoloji şirketinin onlara bu şekilde muamele etmesine izin verilmemelidir." dedi.

Bazı AB ülkeleri halihazırda ulusal mevzuat hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak Brüksel, bloğun tek pazarı genelinde uyumlu bir yaklaşımı koruma baskısıyla karşı karşıya.

Avrupa Komisyonu, çocuklarda bağımlılık ve sosyal kaygı dahil çeşitli sorunlarla mücadeleye yönelik olası önlemleri değerlendirmek üzere çevrim içi çocuk güvenliği konusunda bağımsız bir uzman paneli kurdu.

Von der Leyen, "Panelin bulgularını peşinen değerlendirmeden, sosyal medya kullanımının ertelenmesini düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Sonuçlara bağlı olarak bu yaz bir yasal teklif sunabiliriz," dedi.

Önerilen takvim, Brüksel’in eylülde yürürlüğe girmesi beklenen yeni Fransız mevzuatından önce harekete geçmesine imkân tanıyabilir. Söz konusu yasa, Instagram ve TikTok dahil platformların 15 yaş altı kullanıcıları engellemesini ve mevcut hesapları askıya almasını gerektirecek.

AB için temel zorluklardan biri, yaş doğrulama konusunda ortak bir teknik çözüm bulmak oldu. Platformlardan, yalnızca belirli bir yaşın üzerindeki kullanıcıların hizmetlerine erişebilmesini sağlamak için bu sistemi kullanmaları beklenecek.

Von der Leyen, "sosyal medya için asgari yaş tartışmalarının artık görmezden gelinemeyeceğini" söyledi. Von der Leyen, AB’nin Dijital COVID Sertifikası sisteminden esinlenen bir AB yaş doğrulama uygulamasına atıfta bulundu.

Komisyon, uygulamayı üye devletlere resmen tavsiye etmiş olsa da bazı hükümetler temkinli yaklaştı. Siber güvenlik uzmanları da olası teknik açıklar konusunda endişelerini dile getirdi.

AB, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik daha sert kısıtlamaları değerlendiren tek aktör değil. Avustralya ve Endonezya da benzer önlemleri hayata geçirdi.

Bu arada Brüksel, çocukları yeterince koruyamadıkları yönündeki endişeler nedeniyle Instagram ve Snapchat dahil platformları Dijital Hizmetler Yasası kapsamında incelemeye aldı. Blok ayrıca, önerilen Dijital Adalet Yasası kapsamında bağımlılık yaratan bazı tasarım özelliklerinin yasaklanmasını da değerlendiriyor.

Von der Leyen, "Hepimiz sürdürülebilir değişimin bir gecede gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Ancak yavaş ve tereddütlü davranırsak, bedeli ödeyen bir başka çocuk kuşağı olacak," dedi.