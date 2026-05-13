Petrol, Orta Doğu’daki çatışmaya ilişkin çözüm ihtimalinin belirsizliğini korumasıyla son üç seansta yaklaşık yüzde 8 yükseldikten sonra yatay seyretti.

Brent petrolü varil başına 107 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) vadeli kontratları 102 doların altında kaldı. Uydu görüntüleri, İran’ın ana ihracat merkezi olan Hark Adası çevresinde son birkaç gündür hiçbir petrol tankerinin görülmediğini ortaya koydu. Bu durum, çatışmaların başlamasından bu yana ülkenin en büyük ihracat terminalindeki uzun süreli duraksamanın ilk işareti olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran savaşının bu hafta Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelerde önemli bir gündem maddesi olmayacağını söyledi. Trump, ticaret görüşmelerinin öncelikli olacağını belirterek, “İran’ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamalara rağmen, savaşın ABD içinde Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırabileceği belirtiliyor. Salı günü açıklanan ABD verileri, çatışmanın enflasyonu yeniden hızlandırdığını ortaya koydu. ABD’de benzin fiyatları 2022’den bu yana en yüksek seviyeye yükselirken, kasım ayında yapılacak kritik ara seçimler öncesinde bu durum siyasi açıdan hassas bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, savaşın başlamasından bu yana geçen 10 haftadır fiilen kapalı durumda bulunuyor. ABD’nin nisan ortasında İran limanlarına yönelik uyguladığı abluka da çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde yeni bir engel oluşturdu. Ham petrol, doğalgaz ve yakıt akışlarının kesintiye uğraması küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdı.

Çatışma, özellikle ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını Orta Doğu’dan karşılayan Japonya gibi Asya ülkelerinin enerji tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Japon rafinerileri alternatif kaynak arayışına girerken, yakın zamanda 2023’ten bu yana ilk kez Meksika’dan petrol satın aldı.

Baskının genişlediğine işaret eden bir diğer gelişmede ise Vietnam devlet petrol şirketinin, Basra Körfezi dışındaki ABD deniz ablukasında bekleyen ham petrol yüklü bir süper tankerin geçişine izin verilmesi için Washington’a çağrıda bulunduğu belirtildi. Şirket, sevkiyatın ülke ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. Tankerin daha önce Hürmüz Boğazı’nı geçtiği ancak pazartesi günü abluka hattı yakınlarında geri döndüğü aktarıldı.