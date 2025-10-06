Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki durumun "felaket boyutunda" olduğunu kaydederek ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına katkı sağlamak için hazır olduklarını söyledi.

Kallas, 29. AB-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı için gittiği Kuveyt'te, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ve KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine İsrail'in 9 Eylül'de saldırdığı Katar'a dayanışma ifadeleriyle başlayan Kallas, Katar dahil bütün ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kallas, Körfez ülkelerinin liderleriyle Gazze'deki "felaket boyutundaki" durumu görüştüklerini aktararak, "İnsanların acılarına son vermek, bizim mutlak önceliğimizdir. Ölüm döngüsü sona ermelidir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği ve birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladığı New York'taki siyasi ivmenin daha da ileri taşınması gerektiğini dile getiren Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, "Ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve barış için siyasi ufuk açılması yönünde süren çabaları destekliyoruz. AB, elimizdeki tüm araçlarla bu plana katkıda bulunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna

Kallas, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Rusya'ya baskı yapmayı sürdürdüklerini ifade ederek, Körfez ülkelerinin, Moskova-Kiev arasındaki esir takası ve Ukraynalı çocukların ülkelerine dönmelerindeki süreçlerde "kolaylaştırıcı rolünü" takdir ettiğini söyledi.

Rusya'nın savaş yürütme kabiliyetinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Kallas, "(Rusya'ya yönelik) Yaptırımların atlatılmasını önlemek için Körfez ortaklarımızın yardımına güveniyoruz." dedi.

- AB-KİK ilişkileri

Kallas, AB ve KİK arasındaki ilişkilerin "yeni dinamik bir aşamaya" girdiğini, ortaklığın ticaret, iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi alanlarda derinleştiğini kaydetti.

Son AB-KİK Zirvesi'nde verilen taahhütlerin yaklaşık yüzde 50'sinin bugün uygulandığını belirten Kallas, iki organizasyon arasında bilim insanları, üniversiteler ve mucitleri birbirine bağlama konusunda "büyük potansiyel" olduğunu bildirdi.