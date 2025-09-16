ABD basınına göre İsrail, Gazze’ye kara harekatı başlattı ve kente hava saldırıları da arttı.

ABD merkezli Axios gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.

Haber, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

İsrail güçleri Gazze'ye kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

-İsrailli esirlerin aileleri endişeli

Gazze'ye hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

-Gazze’de 64 bin 905 Filistinli öldürüldü

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısı altındaki çoğu kadın ve çocuk en az 64 bin 905 Filistinli öldürüldü, 164 bin 926 kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık bakanlığına göre kentte açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 425’e yükseldi. Bunların 145’i çocuk.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Küresel Açlık İzleme Sistemi (IPC) geçen hafta Gazze’de en şiddetli düzey olarak bilinen beşinci seviyede kıtlık tespit ettiklerini duyurmuştu.