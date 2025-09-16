İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Gazze İsrail’in demir yumruğuyla yanıyor” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak “Gazze yanıyor” diyen Katz, "İsrail ordusu, terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve İsrail askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.

Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" dedi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.