ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Maduro ve Flores'i taşıyan uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi.

Ardından Maduro ve eşi Flores, Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildi.

Gözaltı merkezi çevresinde kalabalık bir grubun toplandığı, çok sayıda kişinin Venezuela bayrakları taşıyarak tezahüratta bulunduğu görüldü. Yetkililer, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı belirtiliyor.