ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı 17. gününe girdi. İsrail, 17. günde Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin saldırdıkları her hedefi açıkça belirttiğini ve saldırmadıkları hedefleri de netleştirdiklerini söyledi. İran, Türkiye'ye düşen füzeleri kendilerinin ateşlemediğini savunmuştu.

SAVAŞIN TAHRAN'DA BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

İran'da savaşın 17 günlük bilançosu gün yüzüne çıkıyor. Tahran Acil Durum Hizmetleri Direktörü'ne göre, sadece başkent Tahran'da ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle en az 503 kişinin öldüğü açıklandı. 5 bin 700 kişinin de yaralandığı duyruldu. Ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A KARA HAREKATI, İRAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine karşı, “sınırlı ve hedefi belirli” bir kara operasyonlarına başladığını açıkladı.

İsrail'in açıklamasında, “Güney Lübnan'daki önemli Hizbullah kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Amaç tehditleri ortadan kaldırmak ve Kuzey İsrail sakinleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ayrıca savaşın ilk günü öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in Tahran Mehrabad Havaalanı'nda bulunan uçağının da yok edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'a karşı ülke genelinde gerçekleşecek yeni bir hava saldırısı başlattıklarını duyurdu.

İRAN: ABD'NİN UÇAK GEMİLİ TAARRUZ GRUBU HEDEFİMİZDE

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, Kızıldeniz'deki USS Ford Taarruz Grubu'na ait lojistik ve hizmet merkezlerinin hedef olarak değerlendirildiğini söyledi. ABD 5. Filo'suna bağlı bu taarruz grubunun amiral gemiliğini USS Gerald R. Ford uçak gemisi yürütüyor. Daha önce Irak Savaşı'nda da görev yapan bu taarruz grubunda uçak gemisinin yanı sıra en az 6 savaş gemisi de yer alıyor.

TRUMP'IN SIRADAKİ HEDEFİ KÜBA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln (CVN-72) gemisinin etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarını reddederek, geminin asla saldırıya uğramadığını ve paylaşılan yanma görüntülerinin sahte olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlayan Lübnan operasyonunun Mayıs sonuna kadar sürebileceği ve kara işgalinin derinleşeceği belirtiliyor. Bölgedeki hareketlilik, İran'ın Tel Aviv ve Necef bölgelerini hedef alan iki dalga füze saldırısıyla eş zamanlı olarak devam ediyor. İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İran’da bir ilkokula düzenlenen ve 185 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdaki ABD rolü sorusuna "soruşturma sürüyor" yanıtını veren Trump, Küba ile görüşmelerin de gündemde olduğunu ancak önceliğin İran meselesinin neticelenmesi olduğunu yineledi.

Trump, İran ile bir anlaşma yapma konusunda henüz kararsız olduğunu ve önceliğinin bu meseleyi halledip ardından "iflas etmiş bir devlet" olarak nitelediği Küba ile ilgilenmek olduğunu ifade etti.

İRAN FÜZELERİNİN HEDEFİNDE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yetkililer, kentin El Bahyah bölgesinde bir sivil araca füze isabet ettiğini açıkladı. Füzeden dolayı bir kişinin öldüğü duyruldu.

Ülkenin en büyük limanı Füceyre'nin İHA ve füze saldırısına uğradığı açıklandı. Saldırıda limanın hasar gördüğü belirtildi. Füceyre dünyanın en büyük ikinci yakıt ikmal limanı olmasıyla da özellikle petrol dünyası için önem taşıyor. Limanın petrol sanayi bölgesinde de İHA saldırılarının ardından yangın çıktığı belirtildi.

BAE'de Dubai yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

“İSRAİL SALDIRILARI MAYIS'A KADAR DEVAM EDEBİLİR”

İsrail cephesinde ise 2 Mart’ta Lübnan’a başlatılan genişletilmiş saldırıların 21-22 Mayıs’taki Şavuot Bayramı’na kadar sürebileceği iddia edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Lübnan sınırında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla kara işgalini 7-9 kilometre derinliğin ötesine taşımayı ve bombardımanları iç kesimlere yaymayı planlıyor.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak İsrail’in merkez ve güney bölgelerini hedef alan iki aşamalı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İlk dalgada başkent Tel Aviv’in de içinde bulunduğu merkez bölgede sirenler çalarken, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı ve gökyüzünde şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi.