ABD ordusu, İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran medyasında birçok noktada patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran medyası, Sirik'te, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

ABD ordusu, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığını belirtti. Açıklamada, “İran'ın sergilediği saldırgan tavır haksız, tehlikeli ve ateşkesin açıkça ihlaliydi" denildi.

NE OLMUŞTU?



ABD medyası, dün gece Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere en iki füze fırlatıldığını bildirmişti

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısı yakınlarında güneye doğru seyreden bir tankerden ihbar aldıklarını bildirmişti. İhbara göre tanker, kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulmuş ve gemide yangın çıkmıştı.

Katar da Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin vurulduğunu açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de İran'ı suçlayarak "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine ABD'nin İran'a askeri yanıt verebileceği belirtilmişti. Gerginlik ve belirsizlik sonrası petrol fiyatları ise yüzde 3'e yakın artmıştı