Dünyanın gözünün çevrildiği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler başkent Ankara'ya gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan özel uçak, saat 13.50 sularında Ankara Havalimanı'na teker koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan uçağın kapısında karşıladı. İki liderin selamlaşmasının ardından ayaküstü gerçekleşen samimi sohbet kameralara yansıdı.

Sohbet sırasında Trump'ın, kullandığı uçağı işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak." dediği duyuldu.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olan ve Katar tarafından ABD'ye hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçağın, ABD Hava Kuvvetleri tarafından özel olarak "Uçan Beyaz Saray" formuna dönüştürüldüğü biliniyor. Trump'ın Türkiye ziyareti, bu özel uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

"Uçaktan inişin ardından resmi karşılama törenine geçildi. Kırmızı halıda yürüyen ABD Başkanı Donald Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe olarak "Merhaba asker" diyerek selamladı.