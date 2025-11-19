Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a F-35 satacaklarını ve bundan İsrail'in de mutlu olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kapsamlı bir tören düzenlediği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kapıda karşılarken ikili, Oval Ofis'e geçmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa süre sohbet etti.

Yaklaşık 7 yıllık bir aranın ardından Muhammed bin Selman'ı ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Suudi Arabistan ile harika ilişkilere sahip olduklarını ve Muhammed bin Selman'ın "çok yakın dostu" olduğunu vurguladı.

Trump, "Bugün Oval Ofis'te son derece saygın bir adam var, uzun zamandır arkadaşım, çok iyi bir dostum. Yaptığı işlerden dolayı çok gurur duyuyorum. İnsan hakları ve diğer her konuda yaptığı şeyler inanılmaz." şeklinde konuştu.

"İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırarak" iyi bir iş çıkardıklarını savunan Trump, bu durumdan Riyad'ın memnun olduğunu sözlerine ekledi. Trump ayrıca, İran'ın da ABD ile aslında anlaşmak istediğini savundu.

Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünü hatırlatarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarma vaadinin ardından, "Çok memnuniyet duyduk. Bu, harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.



- Suudi Arabistan'a F-35 satılması



ABD Başkanı, Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satmaya hazır olduklarını ve bu uçakların, İsrail'in sahip olduğu F-35'lerle aynı seviyede olması gerektiğini söyledi.

Hem İsrail'in hem de Suudi Arabistan'ın "ABD'nin büyük müttefikleri" olduğunu söyleyen Trump, Muhammed bin Selman'a dönerek, "Onların (İsrail'in), sizin daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Ancak bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Bana kalırsa, ikisi de en üst düzeyde donanıma sahip (F-35 uçakları) olmaları gereken bir seviyedeler." diye konuştu.

Trump, "İsrail, Suudi Arabistan'a F-35 satılmasını 'normalleşme' sürecine bağlamak istiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İsrail, bu durumun farkında. İsrail bundan dolayı çok mutlu olacak." şeklinde karşılık verdi.

- Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılma durumu

Trump, Veliaht Prens ile yaptıkları görüşmede, Abraham Anlaşmaları ile ilgili süreci de ele aldıklarını vurguladı, ancak Riyad'ın anlaşmaya katılımına ilişkin net ifadeler kullanmaktan kaçındı.

Trump, "Taahhüt' kelimesini kullanmak istemiyorum ancak Abraham Anlaşmaları hakkında çok iyi bir görüşme yaptık. (Filistin konusunda) İki devletli çözüm gibi birçok konuyu konuştuk. Kısa bir süre içinde bu konuyu daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Ancak Abraham Anlaşmaları'na karşı çok olumlu bir tavrınız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MBS'ye övgü

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasında çok önemli rol oynadıklarına işaret ederek, iki ülkenin liderlerine vurgu yaptı.

Suriye konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini anlatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Veliaht Prens beni aradı ve 'Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracak mıyım?' diye özellikle sordu çünkü Suriye'nin başarılı olmasını istiyor. Bildiğiniz gibi, Suriye lideri de kısa süre önce buradaydı. Harika bir toplantı yaptık, o güçlü bir adam ve bu süreci yürütmek için güçlü birine ihtiyaç var. Bence Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan da beni özellikle aradı. Dedi ki, 'Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı olmaz. Kaldırırsanız çok iyi bir şansı olur.' Ben de yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi."

- Suudi Arabistan, Gazze'nin yeniden inşasına katkı yapacak

ABD Başkanı, bir soru üzerine, Riyad yönetiminin, Gazze'nin yeniden inşasına epey katkı yapacağına inandığını vurgulayarak, "Bu konuyu konuşuyoruz. Bu, onun (Muhammed bin Selman) için çok önemli bir konu." yorumunu yaptı.

Trump, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün ne şekilde ve ne zaman görev yapmaya başlayacağı ve bunun Filistinlilerin egemenliğini ihlal edip etmeyeceği yönündeki soruya ise "Filistinlilerle iyi anlaşıyoruz ve Filistin yönetimini tanıyoruz." şeklinde kısa bir cevap verdi.

ABD Başkanı, ABD istihbaratının, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu sonucuna vardığına ilişkin soruya "Olaylar olur, ancak kendisi bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu konuyu artık burada bırakabiliriz." yanıtını verdi.

Başkan Trump, ABD ile Suudi Arabistan arasında sivil nükleer anlaşmaya kapı aralayarak, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Trump, bu anlaşmanın ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ancak şu an acil değil." dedi.