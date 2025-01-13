ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Nicole Malliotakis, Gus Bilirakis, Chris Pappas ve Dina Titus, ABD Temsilciler Meclisi’ne, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta yasa dışı işgalini” kınayan bir karar tasarısı sundu.

Politis gazetesi, tasarıyı "Donald Trump’ın ABD Başkanlığını üstlenmesi ışığında Kıbrıs sorununu ön plana çıkarılması" olarak değerlendirdi.

Habere göre ABD’li milletvekilleri bununla yeni ABD Başkanı’ndan, Kıbrıs sorununun çözümlenmesini dış politikasının öncelikleri arasına koymasını talep ettiler.

"Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgali” kınanan tasarıda Türkiye’nin, adadaki yaklaşık 35 bin askerini geri çekmesi de istendi.

Kıbrıs sorununun federal çözüm zemininde olması gerektiği de ifade edilen karar tasarısında Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki yasa dışı olduğu ileri sürülen faaliyetlerine son vermesi talep edildi.

Karar tasarısında 1974 yılında kaybolan 4 Amerikalı vatandaşın bulunması için Türkiye’nin iş birliği yapmasının da istendiğini yazan gazete Türk hükümetinin, KKTC’de kalan mülkleri için Amerikalı vatandaşları tazmin etmeye de çağrıldığını belirtti.