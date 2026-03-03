Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Orta Doğu’daki savaş ile ilgili insanların güvende olmasının ve endişeye kapılmamasının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, an itibarıyla endişelenecek bir şey olmadığını ama rehavete kapılacak bir ortam da bulunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney’de askeri açıdan yaşananların, sebeplerinin, sonuçlarının, bu olaylar yaşanmadan çok önce bu tip ihtimaller konusunda yapılan açıklamalar ve uyarıların zamanı gelince konuşup değerlendireceğini belirtti.

“Dünyanın ve bölgenin bu kadar gergin olduğu bir ortamda, insanlarımızın güvende olması ve endişeye kapılmaması birinci önceliğimiz. An itibarıyla endişelenecek bir şey yok. Ama rehavete kapılacağımız bir ortamda da değiliz.” diyen Erhürman, her ihtimali değerlendirmenin, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Erhürman, güvenlik güçleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Polis teşkilatının an be an gelişmeleri takip ettiğini, tam bir koordinasyon içinde olası senaryolarla ilgili hazırlıklar yapıldığını aktardı.

Başta akaryakıt olmak üzere tedarik ile ilgili tüm senaryoların da hızla tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Barışçı bir halk olan Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha söylemeliyim ki umudumuz, dileğimiz ve çağrımız, çocukların, insanların ölmesine, bölgenin alt üst olmasına neden olan bu durumun yerini bir an önce diplomasi ve diyalog yoluyla, uluslararası hukuk zemininde yürütülen görüşmelere bırakmasıdır. Dünyanın, bölgenin, insanlığın ve uygarlığın acil ihtiyacı budur. Biz, savaştan değil, barıştan ve uygarlıktan yanayız.” ifadelerini kullandı.