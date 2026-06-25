ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, bu ülkeye arama kurtarma ekipleri, tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı.

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Venezuela'daki depremlerde 32 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı
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Rubio, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Venezuela halkına taziyelerini sundu.

ABD'nin Venezuela halkının bu zor zamanlarda yanında olduğunu belirten Rubio, "Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya hemen arama kurtarma ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi kaynaklar ile insani malzemeler gönderiyor." ifadelerini kullandı.