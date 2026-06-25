ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen teknik düzeydeki müzakerelerin gelecek hafta yeniden başlayacağını açıkladı. Rubio, tarafların 29 veya 30 Haziran’da İsviçre’de yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini söyledi.

Kuveyt’te gazetecilere konuşan Rubio, teknik görüşmelere ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı yetkililerinin de katılacağını belirtti. İran’ın müzakerelerde verdiği taahhütlere bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere sahip olduğunu ifade etti.

Rubio, yürütülen görüşmelerde bölgedeki müttefiklerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir adım atılmayacağını da kaydetti.

Hürmüz Boğazı’nın kullanımıyla ilgili olası ücretlendirme mekanizmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, uluslararası suların kullanımından ücret talep edilmesine dünya genelinde karşı çıkılacağını söyledi.

Körfez Turunda İran Dosyası

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn’i kapsayan Körfez turunu sürdüren Rubio’nun, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını bölge ülkeleriyle ele alması bekleniyor. Bahreyn’de Körfez İşbirliği Konseyi yetkilileriyle de görüşecek olan Rubio, bölgesel öncelikler ve güvenlik konularını müttefiklerle değerlendirecek.

İsviçre’de Başlayan Süreç Devam Ediyor

Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinin ilk turu 21 Haziran’da tamamlanmıştı. Taraflar, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntıları ele almış, ayrıca sürecin siyasi boyutunu denetleyecek üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülkenin, nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı da açıklanmıştı.