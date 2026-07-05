ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.

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Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.