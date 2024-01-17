ABD'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze'de ateşkes talebinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren aktivist grubu "Mennonite Action" üyeleri, "ateşkes" talebiyle Washington’daki Kongre binasının içinde oturma eylemi yaptı.

Aktivistler, Kongre binasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması yönünde sloganlar attı.

Mennonite Action'dan yapılan açıklamada, polisin aktivistlere müdahalesi sonucu 150 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ise konuya dair yazılı açıklamasında, "Kongre binaları içinde gösteri yapılmasına izin verilmiyor, bu nedenle protestoyu durdurmayı reddettiklerinde onları gözaltına almaya başladık." ifadesini kullandı.