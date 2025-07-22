ABD’nin Montana eyaletinde ormanlık alana düşen küçük uçağın yeri, kurbanlarından birinin taktığı akıllı saat sayesinde bulundu. Kazada uçakta bulunan üç kişi de yaşamını yitirdi.

Perşembe günü gece yarısından hemen önce West Yellowstone Havalimanı’ndan havalanan uçak, Montana’da yoğun ormanlık bir alana düştü.

ABD Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Havacılık Dairesi, uçağın yerinin tespit edilemediğini bildirdi ve yerel yetkililerden yardım istendi.

Arama kurtarma ekipleri, yolculardan birinin akıllı saatinden elde edilen konum bilgisiyle, cuma öğleden sonra West Yellowstone’un güneyinde yer alan ıssız bir alandaki enkaza ulaştı.

İki ayrı keşif uçağı kazanın yerini tespit etti ancak ekiplerin yoğun ağaçlık bölgeye karadan ulaşması saatler sürdü.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, “Arama kurtarma ekipleri uçağı buldu ve üç kişinin de hayatını kaybettiğini doğruladı” denildi.

Kazazedeler, 60 yaşındaki Rodney Conover, 23 yaşındaki Madison Conover ile 55 yaşındaki Kurt Enoch Robey olarak açıklandı.

Cenazeler uçaktan çıkarıldıktan sonra helikopterle bölgeden alındı ve bir şerif yardımcısı tarafından adli tıp yetkililerine teslim edildi.

Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) güvenlik veritabanına göre kazaya karışan uçak, tek motorlu Piper Cherokee modelinin bir varyantıydı.