Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye'de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy, mesajında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u kabul ederek, Rusya ile planladıkları esir takası programının hazırlıklarını görüştüğünü aktardı.

Umerov ile görüşmesinde, Türkiye'de Rus tarafıyla yapılacak müzakere sürecini de konuştuğunu belirten Zelenskiy, "Umerov, görüşmenin çarşamba günü planlandığını bildirdi. Yarın daha fazla ayrıntı paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Rus devletine ait TASS haber ajansı ise konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde görüşmelerin 24 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Ajansa konuşan kaynağın, görüşmeler için delegelerin 23 Temmuz'da İstanbul'a varabileceğini belirttiği aktarıldı.

Zelenskiy, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu yineledi. "Barışın gerçek anlamda sağlanması için liderlik düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var" dedi.

Açıklama, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve üç kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarından birkaç saat sonra geldi.

Ukrayna ordusu, 340'tan fazla patlayıcı ve sahte İHA ile 35 seyir ve balistik füzenin kullanıldığını, ancak çoğunun düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti.

Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya'nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Mayıs ortasındaki ilk buluşmadan yaklaşık iki hafta sonrası 2 Haziran'da İstanbul'da bir kez daha bir araya geldi.