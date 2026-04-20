ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde bir adam, yedisi kendi evladı olmak üzere sekiz çocuğu silahla vurarak öldürdü.

Polis, olayın “aile içi şiddet” vakası olduğunu belirtti. Polisin verdiği bilgilere göre silahlı saldırı pazar sabahı meydana geldi.

Shreveport mahallesini sarsan olay, ABD'de son yılların en kanlı kitlesel saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Shreveport Polis Departmanı sözcüsü Chris Bordelon yaptığı açıklamada, "Bu, çoğumuzun daha önce hiç görmediği kadar geniş ve sarsıcı bir suç mahalli," ifadelerini kullandı.

Bordelon, saldırganın eşi de dahil olmak üzere iki kadının da vurulduğunu ve durumlarının kritik olduğunu açıkladı. Yetkililer, tamamı aynı evde hayatını kaybeden çocukların yaşlarının bir ile 14 arasında değiştiğini belirtti. Saldırgan, polis takibi sonrası çıkan çatışmada öldürüldü.

Olay, Ocak 2024’te Chicago’da sekiz kişinin öldürülmesinden bu yana ABD'de medyana gelen en ölümcül kitlesel saldırı oldu.

Shreveport'un Belediye Başkanı Tom Arceneaux, "Bu trajik bir durum; belki de şimdiye kadar yaşadığımız en kötü trajedi. Korkunç bir sabah," ifadelerini kullandı.

Saldırıdan sonra, evin önünde toplanan mahalle sakinleri çiçekler bıraktı. Akşam saatlerinde düzenlenen anma töreninde ise kurbanlar için mumlar yakıldı.