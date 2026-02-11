ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemesinin ardından, belgelerde geçen 6 ismi açıklayarak kamuoyuyla paylaşılan belgelerin yüzde 70 ila 80 sansürlendiğini ifade etti.

Khanna, belgeleri incelemesinin ardından Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie ile önceki gün ABD Adalet Bakanlığına gidip, belgeleri incelediklerini belirterek "Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80'inin hala sansürlenmiş olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Khanna, belgelerde adı geçen 6 "zengin ve güçlü" kişinin Adalet Bakanlığınca "herhangi bir sebep olmaksızın" gizlendiğini vurgulayarak bu isimlerin Les Wexner, Sultan Ahmed bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov ve Nicola Caputo olduğunu aktardı.

Belgeleri inceledikleri iki saat içinde dahi 6 ismi ortaya çıkarabildiklerine işaret eden Khanna, 3 milyon belge sansürsüz şekilde incelendiğinde daha çok ismin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

Khanna, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Adalet Bakanlığına sansürlenmiş dosyaları gönderdiğini belirterek "Hepsi sansürlenmiş. Bu, biraz zorlama. Tüm Kongre üyelerini Adalet Bakanlığının 'sansürlenmemiş' dosyalarını görmeye davet ediyorlar ancak FBI'dan gelen tüm dosyalar sansürlenmiş durumda." ifadelerine yer verdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Massie ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein belgelerinde yer almanın suçluluğu kanıtlamadığını ancak Leslie Wexner'in, 2019 tarihli bir FBI belgesinde Epstein'le birlikte "çocuk cinsel istismarı suçunda" ortaklık yaptığının belirtildiğini kaydetti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche de X hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının mağdur olmayan tüm isimleri sansürsüz hale getirdiğini, örneğin Wexner'in adının Epstein dosyalarında zaten defalarca geçtiğini ve Adalet Bakanlığının "şeffaflığa bağlı" olduğunu vurguladı.

- Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.