ABD 47. Başkanı'nı seçiyor. Seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı eski başkan Donald Trump arasında kıyasıya bir yarış var.

Başkanlık seçimlerinde eyaletlerden şu ana kadar gelen sonuçlara göre Donald Trump, Kamala Harris karşısında delege sayısında 246-187 önde.

Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek.

Şu ana kadar Trump'ın kazandığı eyaletler; Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dokota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dokota, Texas, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming.

Harris'in kazandığı eyaletler ise California, Colorado, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Washington.

50 eyalet 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu'nda nüfusları oranında temsil ediliyor. En az 270 delegenin desteğini alan aday başkan seçilecek.

Seçimin kaderini 5 eyaletten gelecek sonuçlar belirleyecek. Bu eyaletler; Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

Seçimin galibi 20 Ocak 2025'te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevini devralacak.

ABD'de 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 34 üyesi için de seçim yapılıyor.

Şu ana kadarki sonuçlara göre Cumhuriyetçiler Demokratlar karşısında Senato'da 50-41, Temsilciler Meclisi'nde de 192-159 önde.

ABD'de her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.

Resmi olmayan seçim sonuçları seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde açıklanabilir ancak oylar baş başa giderse kesin sonuçlar sonraki günlerde de netleşebilir. Resmi sonuçlar ise eyaletler tarafından oy sayımları tamamlanıp onaylandıktan sonra ilan edilecek ve bu haftalar sürebilir.

ABD'de yaklaşık 170 milyon seçmen var ve bazı eyaletlerde seçim gününden önce oy kullanma hakkı tanındığı için 81 milyondan fazla Amerikalı oyunu çoktan kullandı bile. Bazı eyaletlerde bir aydan uzun bir süre önce de oy kullanmak mümkündü.