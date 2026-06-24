Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Özbekistan Milli Haber Ajansı arasında haber, bilgi paylaşımı ve mesleki tecrübe alışverişinin geliştirilmesine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Türk dünyasında medya alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan görüşmede, iki kurum arasında kurulabilecek ortak çalışma mekanizmaları, haber paylaşımı ve gazetecilerin mesleki gelişimine yönelik projeler ele alındı.

Son yıllarda Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev liderliğinde gerçekleştirdiği reformlar ve kalkınma hamleleriyle dikkat çeken Özbekistan, kültür, sanat ve medya alanlarında da önemli çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda Özbekistan’ın resmi haber kuruluşu UZA ile Türk dünyasında uzun yıllardır iletişim, medya, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren TDGF arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türk dünyasının medya alanındaki ortak geleceği masaya yatırıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiği vurgulanırken, kültür, sanat, iletişim ve medya alanlarında yürütülen ortak çalışmaların iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıdığı ifade edildi. Taraflar, her iki ülkede yaşanan gelişmeler hakkında doğru, tarafsız ve güvenilir bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Türk dünyasında ortak medya projelerinin artırılması gerektiğini belirterek, Özbekistan Milli Haber Ajansı ile sürekli ve kurumsal bir iş birliği geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

UZA Genel Müdürü Abdusaid Ko‘chimov ise iki kurum arasındaki haber ve bilgi alışverişinin genişletilmesinin yanı sıra medya çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.

“Türk Dünyası Haber Portalı İçin Çalışıyoruz”

Görüşmede konuşan Menderes Demir, Türk devletleri arasındaki medya iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Devlet başkanlarımızın karşılıklı ziyaretleri Türk Devletleri Teşkilatı 2024 yılı vizyon sayesinde stratejik ortaklık daha da güçleniyor. Türkiye’de Özbekistan Kültür ve Sinema Günleri, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi ile Türk Dünyası İletişim ve sanat Sempozyumu, Türk Dünyası Ödüllü Film Gösterimi düzenlendi. Bu etkinlikler halklarımızın birbirini daha yakından tanımasına katkı sağladı.

Türk dünyası arasında hızlı, güvenilir ve güçlü bir haber ağı oluşturmak amacıyla Türk Dünyası Haber Portalı projesi üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bu yıl Türk Dünyası Gazeteciler Formunu Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Andijan’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu projelerin medya alanındaki iş birliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz.”

Görüşmenin sonunda taraflar, Türk dünyasında medya kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılması, bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet ve iş birliği yapılmasını kararlaştırdılar.