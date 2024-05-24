Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası açıklarında, ABD donanmasının İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı "Harder" denizaltısının enkazı bulundu.

CNN'nin haberine göre, Japonların savaşı kaybetmesine katkıda bulunan Harder'ın 29 Ağustos 1944'te batmasının üzerinden yaklaşık 80 yıl geçti.

ABD Deniz Tarihi ve Miras Komutanlığı (NHHC), Luzon Adası açıklarında yaklaşık 914 metre derinlikte keşfedilen Harder'ın enkazının kumanda kulesinin arkasında meydana gelen hasar dışında dik ve sağlam durduğunu bildirdi.

NHHC, enkazın konumunun, denizin altına dair veriler toplayan "Tiburon Subsea" isimli şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Tim Taylor tarafından doğrulandığını belirtti.

Enkazın konumunun tespitinde, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan 52 ABD denizaltının bulunması amacıyla yürütülen "Kayıp 52" projesinden sağlanan veriler kullanıldı.

NHHC Direktörü emekli ABD amirali Samuel J. Cox, "Kayıp 52'nin bize Harder'daki mürettebatın kahramanlığını bir kez daha onurlandırma fırsatı verdiği için minnettarız." dedi.

Harder'ın zafer yolunda kaybedildiğini dile getiren Cox, "Özgürlüğün olduğu gibi zaferin de bir bedeli olduğunu unutmamalıyız." vurgusu yaptı.

- Ne olmuştu?

Harder denizaltısı Filipinler'i Japon güçlerinden geri almaya çalışırken 24 Ağustos 1944'te 79 kişilik mürettebatıyla kaybolmuştu.

Harder son devriyelerinden birindeyken, 4 gün içerisinde 3 Japon muhribini batırmış, 2 Japon muhribine ise ağır hasar vermişti.