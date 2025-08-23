ABD'nin Florida eyaletinde federal yargıç, göçmen gözaltı merkezi "Timsah Alcatraz (Alligator Alcatraz)"ın bir bölümünün kapatılmasına karar verdi.

The Hill'in haberine göre, Miami'de görevli ABD Bölge Yargıcı Kathleen Williams, gözaltı merkezinin bir kısmının kapatılması kararını alırken tesise daha fazla göçmen getirilmesini de yasakladı.

Gözaltı merkezinin genişletilmesinin ve daha çok aydınlatma kurulmasının durdurulması gerektiğine karar veren Williams, 60 gün içinde projeyi desteklemek için kurulan tüm jeneratörlerin, gaz, kanalizasyon ve diğer atık ve atık kaplarının kaldırılmasına hükmetti.

Williams, 82 sayfalık kararında Miccosukee Kabilesi üyelerinin gözaltı kampı kurulmadan öncekiyle tutarlı şekilde bu alana erişimlerine izin vermek için hükümetin geçici çitleri kaldırması gerektiğini belirtti.

Yargıç Williams, ayrıca projenin habitat kaybı ve nesli tükenmekte olan bölgedeki türlerin ölüm oranının artması şeklinde telafisi mümkün bulunmayan zararlar oluşturduğuna dikkati çekti.

- "Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da tesis arazisinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.

Williams, 7 Ağustos'ta tesiste 14 gün boyunca yeni dolgu, asfaltlama veya altyapı çalışmaları yapılmasını yasaklamıştı.