Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında yapılan büyük soygunda zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie’ye ait tacın “neredeyse bütün halinde” bulunduğunu ve tamamen restore edilebileceğini duyurdu.

Soyguncular, toplam değeri yaklaşık 88 milyon euro olan mücevherleri çalarken, elmas işlemeli tacı kaçış güzergahlarında düşürerek geride bıraktı.

Müze, tacın soygundan bu yana ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Açıklamada, eserin cam vitrinde açılan dar bir delikten çıkarılmaya çalışılırken “ciddi şekilde deforme olduğu” belirtildi.

Tacın üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan biri eksik olsa da, 56 zümrüdün tamamının ve bin 354 elmastan yalnızca 10’unun kayıp olduğu bildirildi.

Louvre yetkilileri, 19. yüzyıla ait tacın özgün haline getirileceğini açıkladı. Restorasyon sürecini, müze başkanı Laurence des Cars başkanlığındaki bir uzman komitenin denetleyeceği kaydedildi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu. Louvre'dan maddi değeri 88 milyon euro tutarında sekiz kraliyet mücevheri çalınmıştı. Soygun yedi dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.